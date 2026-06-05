Inditex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Inditex gab am 03.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,44 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,420 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,75 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Inditex einen Umsatz von 8,27 Milliarden EUR eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,440 EUR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 8,71 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at