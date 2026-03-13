|
Inditex präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Inditex hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,460 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,21 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,69 Milliarden EUR ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,00 EUR, nach 1,88 EUR im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 39,86 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Inditex einen Umsatz von 38,63 Milliarden EUR eingefahren.
