Inditex verkauft Russland-Geschäft an Daher Group

MADRID (Dow Jones)--Inditex verkauft das Russland-Geschäft und zieht sich damit aus dem russischen Markt zurück.

Wie die spanische Textileinzelhandelskette mit Marken wie Zara und Bershka mitteilte, hat sie eine erste Vereinbarung mit der Daher Group erzielt. Daher sei im Einzelhandel und im Immobilienbereich aktiv.

Die Transaktionsbedingungen sichern den Erhalt einer substanziellen Zahl von Arbeitsplätzen, teilte die Inditex SA mit. Ermöglicht werde dies durch die Übertragung von Mietverträgen, die auf Marken im Besitz des Käufers übergehen werden, so Inditex.

Die Kosten der Transaktion, die noch der Zustimmung der Regierung bedarf, sind laut Inditex durch die bereits in der ersten Jahreshälfte gebildeten Rückstellungen gedeckt. Im Juni hatte Inditex mitgeteilt, es habe eine Rückstellung in Höhe von 216 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Einstellung des Geschäfts in Russland und der Ukraine gebucht. Die Entscheidung, das Geschäft zu stoppen, hatte Inditex kurz nach der russischen Invasion in der Ukraine getroffen.

Wenn die Umstände es zulassen, könnten die Inditex-Marken laut Mitteilung über ein Franchising-Abkommen mit Daher nach Russland zurückkehren.

October 25, 2022