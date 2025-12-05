Inditex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Inditex hat am 03.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 0,540 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Inditex im vergangenen Quartal 9,81 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inditex 9,36 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,571 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 9,77 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at