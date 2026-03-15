Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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15.03.2026 17:00:00
Individual investors are chasing oil’s surge amid Iran conflict; institutions are thinking about what comes next
A popular oil fund pulled in $1 billion from investors in 9 days, while an ETF that tracks the S&P 500 shed $12.6 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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