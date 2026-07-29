Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
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29.07.2026 19:40:00
Individual investors are dumping stocks at the fastest pace since the COVID crash
Individual investors just recorded “their largest net selling of single stocks since the COVID crash,” according to Vanda Research.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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