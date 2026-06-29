Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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29.06.2026 02:15:16
Individual who made US$127.6 million claim on Keppel unit’s Jakarta land further appeals court decision
This latest appeal follows two consecutive legal victories for Keppel earlier this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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