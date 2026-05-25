Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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25.05.2026 11:14:32
Individuelle Angebote?: Uber bessert offenbar Delivery-Hero-Offerte nach
Uber will seinen Anteil beim Essenslieferdienst Delivery Hero ausbauen und strebt eine Komplettübernahme an. Dazu klappert der Konzern offenbar einzelne Großinvestoren ab, hat bislang aber keinen Erfolg. Doch er erhält auch eindeutige Signale.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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