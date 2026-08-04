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04.08.2026 06:31:29
Indivior Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Indivior Pharmaceuticals lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte Indivior Pharmaceuticals 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 343,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 302,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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