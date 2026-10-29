Indivior Plc. Announces Climb In Q3 Income

(RTTNews) - Indivior plc. (INDV.L) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $137 million, or $1.12 per share. This compares with $42 million, or $0.33 per share, last year.

Excluding items, Indivior plc. reported adjusted earnings of $161 million or $1.32 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.4% to $356 million from $314 million last year.

Indivior plc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $137 Mln. vs. $42 Mln. last year. -EPS: $1.12 vs. $0.33 last year. -Revenue: $356 Mln vs. $314 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.295 B To $ 1.365 B