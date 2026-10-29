Indivior Aktie
WKN DE: A3DWFC / ISIN: GB00BN4HT335
|
29.10.2026 12:15:10
Indivior Plc. Announces Climb In Q3 Income
(RTTNews) - Indivior plc. (INDV.L) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $137 million, or $1.12 per share. This compares with $42 million, or $0.33 per share, last year.
Excluding items, Indivior plc. reported adjusted earnings of $161 million or $1.32 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.4% to $356 million from $314 million last year.
Indivior plc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $137 Mln. vs. $42 Mln. last year. -EPS: $1.12 vs. $0.33 last year. -Revenue: $356 Mln vs. $314 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.295 B To $ 1.365 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indivior PLC Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Indivior PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.