Indizien einer Bodenbildung bei Gold mehren sich

Energie: Gespanntes Gleichgewicht am Ölmarkt

Der Brentölpreis handelt heute Morgen wieder bei 70 USD je Barrel, der WTI-Ölpreis oberhalb von 66 USD. Damit ist Brent allein in diesem Jahr um 35% gestiegen. Doch wie die CFTC-Daten zeigen, ist der jüngste Ölpreisanstieg nicht auf eine höhere spekulative Aktivität zurückzuführen. Demnach ist die Anzahl der Netto-Long-Positionen der Großanleger sowohl bei Brent als auch bei WTI in den letzten zwei Wochen sogar zurückgegangen, wenngleich nur geringfügig. Es ist vielmehr eine Kombination aus einer guten Förderdisziplin der OPEC+ und einer starken physischen und Investment-Nachfrage, die den Preisen Auftrieb verliehen hat. So ist die Rohölverarbeitung in China in den ersten zwei Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahr um 15% auf umgerechnet 14,13 Mio. Barrel täglich gestiegen. Auch gegenüber dem nicht durch Corona verzerrten Jahr 2019 lag die Produktion ca. 11,4% höher. Zum Teil ist die hohe Verarbeitung auf die niedrigeren Ölpreise zuvor, die bevorstehende Wartungssaison und die hohen Exporte von Ölprodukten zurückzuführen. Zum Teil ist sie aber auch einer starken Transportnachfrage in China selbst geschuldet. Auf der anderen Seite bleibt die Reaktion von der Angebotsseite recht schwach. Zwar hat die Biden-Regierung in den USA zuletzt wieder einige Hundert Bohrgenehmigungen auf bundeseigenem Land erteilt, nachdem die Genehmigungen im Monat davor um 98% eingebrochen sind. Doch bleibt das Tempo stark hinter dem der Vorjahre zurück. Darüber hinaus bleibt das Moratorium für neue Öl- und Gaspachtverträge weiterhin in Kraft. Dagegen hat Russland seine Produktion von Rohöl und Kondensaten laut CDU-Tek (Energieministerium) in den ersten 11 März-Tagen auf 1,39 Mio. Tonnen täglich hochgefahren, was ca. 10,17 Mio. Barrel täglich entspricht und etwa 79 Tsd. Barrel täglich über dem durch Frost reduzierten Niveau vom Februar liegt. Der Anstieg erfolgt im Rahmen der Vereinbarung mit der OPEC, die einen Anstieg um 65 Tsd. im März und weitere 130 Tsd. Barrel täglich im April vorsieht. Wir sehen den Ölmarkt in einem gespannten Gleichgewicht.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6X Long Oil Brent Future Faktor: 6 SD2TAL Short Oil Brent Future Faktor: -6 SB3T6V Long Oil WTI Light Future Faktor: 6 SD2TAM Short Oil WTI Light Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Indizien einer Bodenbildung bei Gold mehren sich

Gold startet wenig verändert bei 1.725 USD je Feinunze in die neue Handelswoche. Am Freitag stieg Gold in den späten Handelsstunden deutlich und machte die anfänglichen Verluste wieder wett, nachdem es zwischenzeitlich bis auf 1.700 USD zurückgefallen war. Damit gelang es Gold auch, den ersten Wochengewinn seit vier Wochen einzufahren. Dies könnte den Beginn einer Bodenbildung markieren. Auch andere Indizien deuten in diese Richtung. Zwar verzeichneten die Gold-ETFs in der vergangenen Woche erneut Abflüsse. Die Dynamik nahm allerdings spürbar ab. In der letzten Woche waren es weniger als 30 Tonnen, in den beiden Wochen zuvor durchschnittlich 47 Tonnen. Am Freitag gab es nur noch Abflüsse von 1,6 Tonnen, die wenigsten an einem Tag seit vier Wochen. Auch seitens der Spekulanten dürfte der Verkaufsdruck allmählich nachlassen. Deren Netto-Long-Positionen fielen in der Woche zum 9. März um weitere 36% auf weniger als 30 Tsd. Kontrakte. Innerhalb von zwei Wochen haben sie sich mehr als halbiert und liegen auf dem niedrigsten Niveau seit Mai 2019. Damals setzte der Aufwärtstrend bei Gold ein, der 15 Monate später im Rekordhoch bei 2.075 USD gipfelte. Etwas Vergleichbares zeichnet sich aktuell zwar nicht ab. Derart niedrige Netto-Long-Positionen reduzieren aber das Risiko eines weiteren Preisrückgangs, weil der Großteil der schwachen Hände den Markt bereits verlassen haben dürfte. Auch bei Silber befinden sich die Anleger auf dem Rückzug. Die spekulativen Netto-Long-Positionen fielen in der Woche zum 9. März auf 26,3 Tsd. Kontrakte, das niedrigste Niveau seit August 2020. Im Gegensatz zu Gold weisen die Silber-ETFs seit Jahresbeginn zwar noch Zuflüsse von 1.600 Tonnen auf. Sie zehren dabei aber noch immer von den massiven Zuflüssen Anfang Februar. Diese wurden inzwischen größtenteils wieder rückgängig gemacht. Angesichts dessen hält sich der Silberpreis mit 26 USD je Feinunze erstaunlich gut.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6G Long Gold Future Faktor: 5 SB3UAA Short Gold Future Faktor: -5 SB3T6E Long Silver Future Faktor: 5 SD3ALZ Short Silver Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Rekordhohe chinesische Stahl- und Aluminiumproduktion

Die Metallpreise starten wenig verändert in die neue Handelswoche. Kupfer handelt bei 9.100 USD je Tonne, Aluminium notiert bei knapp 2.200 USD je Tonne und Nickel kostet etwas mehr als 16.000 USD je Tonne. Die heute veröffentlichten Konjunkturdaten aus China geben den Metallpreisen kaum neuen Auftrieb, obwohl sie auf den ersten Blick äußerst stark ausgefallen sind. So hat das Nationale Statistikbüro (NBS) sowohl für die Industrieproduktion als auch für die Anlageinvestitionen für Januar und Februar zusammengenommen ein Wachstum von 35% gegenüber Vorjahr berichtet. Dieser Vergleich ist jedoch verzerrt und im Prinzip nichtssagend, da China in den ersten Monaten des letzten Jahres im Corona-bedingten Lockdown war. Offenbar sehen dies auch die meisten Marktteilnehmer so. Die rund um den Monatswechsel veröffentlichten Stimmungsindikatoren (Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe) hatten eine Verlangsamung der Wirtschaftsdynamik angedeutet. Gleichzeitig mit den Konjunkturdaten hat das NBS Produktionsdaten für Stahl und Aluminium veröffentlicht. Demnach ist die chinesische Stahlproduktion im Januar und Februar gegenüber Vorjahr um 12,9% auf 175 Mio. Tonnen gestiegen. Die Aluminiumproduktion wurde um 8,4% auf 6,5 Mio. Tonnen ausgeweitet. Im Falle von Stahl lag die tägliche Produktion damit zwar weiter unter 3 Mio. Tonnen, aber höher als im Durchschnitt des vierten Quartals. Betrachtet man die Monatswerte, wurde im Januar und Februar zusammengenommen so viel Stahl wie nie zuvor in diesen beiden Monaten hergestellt. Im Falle von Aluminium war die Produktion sowohl auf Monats- als auch auf Tagesbasis rekordhoch (109,3 Tsd. Tonnen pro Tag). Insbesondere der chinesische und über den Export auch der globale Aluminiummarkt bleiben unseres Erachtens überversorgt.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6B Long Copper Future Faktor: 5 SB3T94 Short Copper Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Rohstoff-Ausblick 2021: Das sind die Aussichten für Gold, Öl und Co. Trotz der Corona-Krise konnten die meisten Rohstoffpreise 2020 deutlich zulegen. Wie wird es im neuen Jahr weitergehen? Erfahren Sie hier, welche Rohstoffe neue Rekordhochs erreichen könnten und wer es 2021 schwer haben wird. Jetzt lesen!

Aktueller Link