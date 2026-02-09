|
Indo Amines: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Indo Amines ließ sich am 07.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Indo Amines die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 INR, nach 1,52 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,18 Prozent auf 2,77 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
