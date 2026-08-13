Indo Amines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Indo Amines präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,19 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,75 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Indo Amines 2,88 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at