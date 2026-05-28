Indo Amines veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Indo Amines stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,73 INR gegenüber 1,68 INR im Vorjahresquartal.

Indo Amines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,18 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,79 INR. Im Vorjahr waren 7,70 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 11,60 Milliarden INR gegenüber 10,74 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at