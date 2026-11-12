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12.11.2026 06:31:28
Indo Asia Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Indo Asia Finance gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 INR. Im Vorjahresviertel hatte Indo Asia Finance 0,030 INR je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 3,4 Millionen INR, gegenüber 3,6 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,93 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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