Indo Asia Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Indo Asia Finance hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 INR gegenüber 0,240 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 46,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,7 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,6 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at