Indo Asia Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Indo Asia Finance äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,1 Millionen INR – eine Minderung von 50,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at