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12.08.2026 06:31:29
Indo Asia Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Indo Asia Finance hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Indo Asia Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 INR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indo Asia Finance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 7,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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