Indo Asia Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Indo Asia Finance lud am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,640 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Indo Asia Finance im vergangenen Quartal 5,7 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 49,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indo Asia Finance 11,2 Millionen INR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,500 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,24 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 19,82 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Indo Asia Finance 12,97 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at