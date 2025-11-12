Indo Borax Chemicals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Indo Borax Chemicals präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,07 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,86 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 578,5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 378,8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at