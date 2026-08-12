Indo Borax Chemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Indo Borax Chemicals hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,07 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 703,6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 31,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 535,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at