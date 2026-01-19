|
Indo Borax Chemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Indo Borax Chemicals hat am 16.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,89 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,83 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 410,2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 375,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
