Indo Count Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Indo Count Industries hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,97 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,12 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,62 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Indo Count Industries einen Umsatz von 10,36 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at