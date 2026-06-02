02.06.2026 06:31:29

Indo Count Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Indo Count Industries hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indo Count Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,58 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,40 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Indo Count Industries 12,42 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 41,41 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Indo Count Industries einen Umsatz von 38,17 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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