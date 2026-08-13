Indo Count Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Indo Count Industries stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 3,19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,59 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,07 Milliarden INR ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 10,74 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at