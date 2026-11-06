Indo Count Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Indo Count Industries hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 6,66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indo Count Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,73 Milliarden INR im Vergleich zu 10,62 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at