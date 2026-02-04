|
04.02.2026 06:31:28
Indo Farm Equipment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Indo Farm Equipment hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 1,16 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,830 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,09 Prozent auf 1,06 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 961,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
