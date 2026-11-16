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16.11.2026 06:31:29
Indo Farm Equipment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Indo Farm Equipment lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,30 Prozent auf 1,15 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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