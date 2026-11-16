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16.11.2026 06:31:29
INDO MIM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
INDO MIM veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4,75 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 12,27 Milliarden INR erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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