05.02.2026 06:31:28
Indo-National: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Indo-National veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 10,46 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -16,090 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,06 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,22 Milliarden INR umgesetzt.
