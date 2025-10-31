Indo-National hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Indo-National präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,85 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,89 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,25 Prozent zurück. Hier wurden 1,20 Milliarden INR gegenüber 1,28 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at