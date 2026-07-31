Indo Rama Synthetics (India) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Indo Rama Synthetics (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,37 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,06 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at