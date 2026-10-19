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19.10.2026 06:31:29
Indo Rama Synthetics (India) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Indo Rama Synthetics (India) gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 2,84 INR gegenüber 0,940 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,41 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 12,21 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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