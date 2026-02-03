Indo Rama Synthetics (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Indo Rama Synthetics (India) hat am 31.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,530 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 11,82 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at