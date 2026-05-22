Indo Tech Transformers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Indo Tech Transformers hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 22,53 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indo Tech Transformers 19,75 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,39 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,06 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 87,36 INR, nach 60,15 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Indo Tech Transformers mit einem Umsatz von insgesamt 7,82 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 27,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at