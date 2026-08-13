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13.08.2026 06:31:29
Indo Tech Transformers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Indo Tech Transformers präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,20 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 18,05 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 2,28 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Indo Tech Transformers 1,64 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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