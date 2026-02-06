Indo Tech Transformers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Indo Tech Transformers lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 23,45 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Indo Tech Transformers im vergangenen Quartal 1,96 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indo Tech Transformers 1,77 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at