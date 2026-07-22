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22.07.2026 06:31:29
Indo Thai Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Indo Thai Securities hat am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 INR gegenüber 0,720 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Indo Thai Securities im vergangenen Quartal 207,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indo Thai Securities 142,4 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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