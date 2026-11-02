Indo US Bio-Tech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Indo US Bio-Tech präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,83 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Indo US Bio-Tech ein Ergebnis je Aktie von 1,72 INR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 150,5 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 51,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 308,5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at