Indo US Bio-Tech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Indo US Bio-Tech hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,98 INR. Im letzten Jahr hatte Indo US Bio-Tech einen Gewinn von 1,86 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 260,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 22,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indo US Bio-Tech 333,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,54 INR. Im letzten Jahr hatte Indo US Bio-Tech einen Gewinn von 8,12 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Indo US Bio-Tech im vergangenen Geschäftsjahr 1,10 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indo US Bio-Tech 1,04 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at