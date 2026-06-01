|
01.06.2026 06:31:29
Indo US Bio-Tech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Indo US Bio-Tech hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,98 INR. Im letzten Jahr hatte Indo US Bio-Tech einen Gewinn von 1,86 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 260,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 22,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indo US Bio-Tech 333,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,54 INR. Im letzten Jahr hatte Indo US Bio-Tech einen Gewinn von 8,12 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Indo US Bio-Tech im vergangenen Geschäftsjahr 1,10 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indo US Bio-Tech 1,04 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.