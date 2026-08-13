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13.08.2026 06:31:29
Indo US Bio-Tech präsentierte Quartalsergebnisse
Indo US Bio-Tech hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 1,51 INR gegenüber 2,35 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indo US Bio-Tech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 329,9 Millionen INR im Vergleich zu 307,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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