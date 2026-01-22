Indo US Bio-Tech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Indo US Bio-Tech gab am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1,49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indo US Bio-Tech 2,52 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indo US Bio-Tech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 228,0 Millionen INR im Vergleich zu 235,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at