22.01.2026 06:31:28
Indo US Bio-Tech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Indo US Bio-Tech gab am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 1,49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indo US Bio-Tech 2,52 INR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indo US Bio-Tech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 228,0 Millionen INR im Vergleich zu 235,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.
