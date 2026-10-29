Indoco Remedies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Indoco Remedies hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,000 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Indoco Remedies mit einem Umsatz von insgesamt 5,20 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,32 Prozent gesteigert.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,833 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 5,07 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at