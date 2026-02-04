Indoco Remedies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Indoco Remedies hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,20 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,080 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,45 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 4,11 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -2,367 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4,48 Milliarden INR ausgegangen.

