Indoco Remedies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Indoco Remedies ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Indoco Remedies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 7,09 INR gegenüber -3,940 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,68 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Indoco Remedies einen Umsatz von 4,38 Milliarden INR eingefahren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,75 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 4,88 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at