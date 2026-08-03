Indofood hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Indofood hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 201,00 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 355,00 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,83 Prozent auf 31 634,83 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28 288,23 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at