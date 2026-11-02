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02.11.2026 06:31:29
Indofood: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Indofood hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 358,00 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 233,00 IDR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35 964,43 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31 137,84 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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