Indogulf Cropsciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Indogulf Cropsciences präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 INR, nach 0,800 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 1,69 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indogulf Cropsciences 1,89 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at