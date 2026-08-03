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03.08.2026 06:31:29
Indokem legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Indokem hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,38 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Indokem noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,17 Prozent auf 466,3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 415,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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