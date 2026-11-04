Indokem stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Indokem hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,15 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Indokem ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,150 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 472,5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 403,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at